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Экономика

Предпринимателю облегчили жизнь. В Бишкеке и Оше можно купить патент онлайн

С 1 июля в Бишкеке и Оше можно приобретать патенты через Интернет. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По их данным, в двух столицах запустили пилотный проект по выдаче патента в электронном виде через сайт ведомства.

Новая услуга позволит оформить патент удаленно, что упростит процесс получения добровольного, обязательного патента и патента на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей обязательному патентированию.

«Налогоплательщикам не придется каждый раз идти в налоговый орган, так как патент можно приобрести в любое время суток через Интернет, не выезжая из офиса (точки торговли и услуг) или дома. А сумму за патент можно уплатить через терминалы, банкоматы, автоматизированные терминалы самообслуживания, иные устройства, составляющие техническую инфраструктуру по приему и обслуживанию банковских платежных карт», — говорится в сообщении.

В ГНС уверены, что реализация проекта «Электронный патент» упростит процедуру налогового администрирования, создаст благоприятные условия для налогоплательщиков, а также расширит охват предпринимателей за счет привлекательности и доступности процедуры. Кроме того, услуга сокращает непосредственный контакт между налоговиками и налогоплательщиками, а значит снижает риск коррупции.

С 1 августа предприниматели из других регионов тоже смогут покупать патент на осуществление экономической деятельности через сайт ГНС.
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