Предпринимателю облегчили жизнь. В Бишкеке и Оше можно купить патент онлайн

С 1 июля в Бишкеке и Оше можно приобретать патенты через Интернет. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
По их данным, в двух столицах запустили пилотный проект по выдаче патента в электронном виде через сайт ведомства.
Новая услуга позволит оформить патент удаленно, что упростит процесс получения добровольного, обязательного патента и патента на наемного работника, занятого в сфере деятельности, подлежащей обязательному патентированию.
В ГНС уверены, что реализация проекта «Электронный патент» упростит процедуру налогового администрирования, создаст благоприятные условия для налогоплательщиков, а также расширит охват предпринимателей за счет привлекательности и доступности процедуры. Кроме того, услуга сокращает непосредственный контакт между налоговиками и налогоплательщиками, а значит снижает риск коррупции.
С 1 августа предприниматели из других регионов тоже смогут покупать патент на осуществление экономической деятельности через сайт ГНС.