Правительство ориентировано на улучшение жизни, развитие экономики и регионов

«Правительство максимально ориентировано на работу по улучшению качества жизни, развитию экономики и регионов Кыргызстана», — заявил сегодня на Координационном совете партнеров по развитию премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, на встрече презентовали Концепцию региональной политики и Программу развития КР на 2018-2022 годы «Единство. Доверие. Созидание».
«В целях углубления специализации планируется запуск туристического кластера в Иссык-Кульской области, швейного — кластера в Бишкеке и Чуйской области, сельскохозяйственного — в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской областях», — подчеркнул он.
Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что наряду с созданием новых экономических инвестиционных возможностей, будут продвигать проекты по модернизации инфраструктуры городов и населенных пунктов в регионах.
Премьер-министр подчеркнул, что программы разработали «с учетом требований и мнения народа, предложений депутатов». Документы совпадают с основными направлениями разрабатываемой Стратегии развития страны до 2040 года.