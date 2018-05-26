Правительство ориентировано на улучшение жизни, развитие экономики и регионов

«Правительство максимально ориентировано на работу по улучшению качества жизни, развитию экономики и регионов Кыргызстана», — заявил сегодня на Координационном совете партнеров по развитию премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, на встрече презентовали Концепцию региональной политики и Программу развития КР на 2018-2022 годы «Единство. Доверие. Созидание».

«Главная цель концепции — ускоренное социально-экономическое развитие регионов для повышения благосостояния и качества жизни населения. В ее рамках планируют реализовать программы развития 20 городов-точек роста, которые вовлекут в экономическую деятельность прилегающие территории», — рассказал премьер-министр.

«В целях углубления специализации планируется запуск туристического кластера в Иссык-Кульской области, швейного — кластера в Бишкеке и Чуйской области, сельскохозяйственного — в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской областях», — подчеркнул он.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что наряду с созданием новых экономических инвестиционных возможностей, будут продвигать проекты по модернизации инфраструктуры городов и населенных пунктов в регионах.

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«Речь о строительстве и ремонте автомобильных дорог, модернизации ирригационной сети, обеспечении социальным жильем, развитии сети социальных учреждений, создании благоприятного инвестиционного климата. Данный подход региональной политики придаст дополнительный импульс к экономической активизации и ускоренному развитию регионов, изменению модели управления ими», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что программы разработали «с учетом требований и мнения народа, предложений депутатов». Документы совпадают с основными направлениями разрабатываемой Стратегии развития страны до 2040 года.