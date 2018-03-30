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Экономика

Дмитрий Медведев одобрил проект программы сотрудничества России и Кыргызстана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта программы экономического сотрудничества между правительствами России и Кыргызстана на 2018-2021 годы. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечено, что проект программы определяет основные цели и задачи развития экономического взаимодействия между странами и механизм их реализации.

Распоряжение внесло Министерство экономического развития РФ по итогам 19-го заседания Межправительственной российско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
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