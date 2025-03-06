22:43
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Общество

Молодежь Кыргызстана примет участие в IТ-олимпиаде в Нижегородской области

Перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий обсудили министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов и почетный консул Кыргызской Республики в Нижнем Новгороде Вадим Юн. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» с ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Стороны договорились включить ряд нижегородских инновационных IТ-решений в портфель продуктов, которые будут экспортироваться в Кыргызстан. В частности разработки в сфере компьютерного зрения, искусственного интеллекта (ИИ) для промышленности и госуправления, а также продукты, направленные на импортозамещение программного обеспечения.

Отмечается, что сотрудничество в цифровой сфере станет ключевой темой переговоров нижегородского правительства с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики. В результате планируется сформировать рабочую группу и дорожную карту, которая определит конкретные шаги по укреплению партнерских отношений и обмену опытом.

Александр Синелобов отметил, что регион планирует сотрудничать сразу в нескольких направлениях, одним из ключевых является цифровизация госуправления, в том числе внедрение проектов «Умный город» и «Безопасный город».

«В Нижегородской области уже активно применяются ИТ-решения в сфере дорожного хозяйства и обеспечения безопасности на дорогах», — отметил он.

Еще одна сфера — образование и подготовка цифровых кадров. По словам министра, планируется участие молодежи Кыргызстана в международной IТ-олимпиаде по кибербезопасности, которую организует Нижегородская область.

Планируется также, что делегация из Кыргызстана примет участие в юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет в Нижнем Новгороде в июне 2025 года.

Почетный консул Вадим Юн подчеркнул, что сотрудничество в сфере цифровых технологий открывает новые горизонты.

«Совместные проекты и обмен опытом не только укрепят двусторонние отношения, но и будут способствовать интеграции наших стран в глобальную цифровую экономику», — сказал он.

Напомним, что в феврале 2025 года в Нижнем Новгороде заработал офис почетного консула Кыргызской Республики, который возглавил руководитель IТ-компании Вадим Юн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322009/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Почетное консульство Кыргызстана открыли в Нижнем Новгороде
Программу сотрудничества подпишут в Москве главы МИД Кыргызстана и России
В Нижнем Новгороде определились с датой открытия офиса почетного консула КР
В Нижнем Новгороде кыргызстанец в дорожном конфликте ударил ножом мужчину
В Нижегородской области России минивэн с кыргызстанцами попал в ДТП
Заседание кыргызско-российской межправкомиссии. Подписано семь документов
Алексей Оверчук: Кыргызстан — наш стратегический партнер в Центральной Азии
Защиту и помощь Кыргызстана предложил Акылбек Жапаров российскому бизнесу
Кыргызстан предлагает России создавать больше совместных предприятий
В Бишкеке началось заседание кыргызско-российской межправкомиссии
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
6 марта, четверг
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беремен...
21:35
Молодежь Кыргызстана примет участие в IТ-олимпиаде в Нижегородской области
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 марта: дожди
20:47
В США могут отменить временный статус для 240 тысяч украинских беженцев
20:32
Кыргызстан и еще пять стран осудили попытки героизировать нацистов