ФУГИ изучит имущество энергокомпаний и свой вклад в них

Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) начал инвентаризацию и переоценку активов в энергосекторе Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, впервые за годы независимости в Кыргызстане проведут инвентаризацию и переоценку активов восьми энергокомпаний страны — ОАО «Электрические станции», ОАО «Чакан ГЭС», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Джалал-Абадэлектро», ОАО «Северэлектро» и ОАО «Бишкектеплосеть».

21 сентября 2017 года по результатам тендера заключен договор с международной консультационной компанией СП ЗАО «Грант Торнтон» (Армения), ОсОО «Грант Торнтон» (Кыргызстан) и ТОО «Грант Торнтон Эппрэйзл» (Казахстан). Международные консультанты провели двухэтапное обучение более полутора тысяч сотрудников энергокомпаний. Разработана методологическая база по инвентаризации и переоценке в соответствии с международными стандартами.

В первой декаде марта начнется инвентаризация во всех восьми энергокомпаниях.

«После ее завершения проведут переоценку стоимости активов компаний. Дальнейшая обработка данных позволит провести переоценку имущественного вклада ФУГИ в уставный капитал в виде пакета акций акционерных обществ. Еще одной задачей является внедрение IT-системы управления активами, которая позволит улучшить учет в энергокомпаниях», — прокомментировали в ФУГИ.

Проведение инвентаризации и переоценки активов энергокомпаний является компонентом проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза II» и финансируется из грантовых средств Азиатского банка развития в размере $2,4 миллиона. Проект завершится в 2019 году.