ФУГИ изучит имущество энергокомпаний и свой вклад в них

Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) начал инвентаризацию и переоценку активов в энергосекторе Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, впервые за годы независимости в Кыргызстане проведут инвентаризацию и переоценку активов восьми энергокомпаний страны — ОАО «Электрические станции», ОАО «Чакан ГЭС», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Джалал-Абадэлектро», ОАО «Северэлектро» и ОАО «Бишкектеплосеть».
21 сентября 2017 года по результатам тендера заключен договор с международной консультационной компанией СП ЗАО «Грант Торнтон» (Армения), ОсОО «Грант Торнтон» (Кыргызстан) и ТОО «Грант Торнтон Эппрэйзл» (Казахстан). Международные консультанты провели двухэтапное обучение более полутора тысяч сотрудников энергокомпаний. Разработана методологическая база по инвентаризации и переоценке в соответствии с международными стандартами.
В первой декаде марта начнется инвентаризация во всех восьми энергокомпаниях.
Проведение инвентаризации и переоценки активов энергокомпаний является компонентом проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза II» и финансируется из грантовых средств Азиатского банка развития в размере $2,4 миллиона. Проект завершится в 2019 году.