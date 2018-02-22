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Экономика

К концу 2018 года цены в Кыргызстане вырастут на 4,7 процента

Специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют рост инфляции в Кыргызстане на уровне 4,7 процента к концу года. Об этом сказано в ежеквартальном макроэкономическом обзоре группы главного экономиста ЕАБР.

Отмечено, что сложившееся развитие экономической ситуации может повлиять на прогнозы по инфляции. Мягкие монетарные условия, планы по увеличению ставки акцизов, повышающийся внутренний спрос, высокая вероятность импорта инфляции со стороны мировых рынков энергоресурсов несут риски ускорения инфляции в стране как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

В то же время стабильная ценовая конъюнктура на мировом рынке продовольствия и укрепление сома по отношению к доллару США будут сдерживать рост цен в ближайшие полгода.

«В результате в 2018 году следует ожидать умеренного ускорения инфляции, которая к концу года достигнет 5-7 процентов. В среднесрочной перспективе, при условии своевременного ужесточения денежно-кредитных условий, инфляция будет колебаться в обозначенных пределах», — говорится в докладе.

В 2018-2019 годах ЕАБР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на уровне 4,2 процента. В 2020-м — до 5 процентов.

«Ожидаемое сокращение производства золота в 2018 году компенсируют положительные эффекты внешнеэкономической среды. Улучшение показателей роста в странах — основных торговых партнерах Кыргызстана через экспорт и денежные переводы будут способствовать расширению внутреннего потребительского спроса. Более высокие темпы роста экономики в среднесрочной перспективе могут быть ограничены системными факторами, для преодоления которых потребуются структурные преобразования в экономике», — заключили специалисты.
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