Мобильные платежи. Почему Нацбанк против операторов связи?

Национальный банк предлагает запретить пополнять электронные кошельки с баланса мобильных телефонов. Обсуждение поправок в положение об электронных деньгах длится почти пять месяцев. Но мнение Нацбанка не изменилось. ИА «24.kg» узнало у заместителя председателя Национального банка Лады Орозбаевой, почему регулятор так упрямится.

— Чем плох механизм пополнения электронного кошелька с баланса мобильного?

— Баланс телефона — это средства, которые поступают через лицевой счет абонента на счет мобильного оператора в банке. То есть фактически владельцами данных денег является сотовая компания, и сами банки не всегда могут контролировать движение средств на таких счетах. Ведь владелец может управлять им по своему усмотрению.

— А кому тогда принадлежат деньги в электронном кошельке?

— С комбанками и платежными системами ситуация другая. Все средства на электронном кошельке принадлежат исключительно абоненту. Банки и платежные системы обязаны обеспечить сохранность денег и моментальный платеж. У нас был случай, когда мы отзывали лицензию у платежной организации только за то, что человек заплатил за услугу ЖКХ, а платеж не дошел.

— Но мобильные операторы не отказываются использовать электронные кошельки. Они лишь просят разрешить возможность пополнять кошельки с баланса мобильного. Почему вы против?

— Давайте приведу простой пример. Вы закидываете на баланс тысячу сомов. Через десять дней вы хотите оплатить какую-то услугу. Оттуда 500 сомов вы отправляете на электронный кошелек, где деньги находятся буквально несколько секунд. И тут же они перечисляются за свет и газ, например. На электронном кошельке у вас фактически остатков нет.

Сохранность средств, которые накапливаются на счете баланса мобильного оператора, Нацбанк гарантировать не может. Лада Орозбаева

— Пока я не позвонила или не воспользовалась какой-либо другой услугой, деньги ведь тоже никуда не исчезнут. Или это не мои деньги?

— Да, деньги на абонентском счете ваши, но распоряжается ими мобильный оператор. При этом известно, что подключаются различные опции, на которые вы можете соглашаться или нет. Но оператор все равно будет пытаться вас к ним подключить. Большинство абонентов, как правило, соглашается. Но услуги могут оказаться платными, а у вас в итоге может не оказаться средств для оплаты услуги с электронного кошелька.

Основное требование Нацбанка — минимизировать риски, которые связаны с той системой работы, которую предлагают операторы. Лада Орозбаева

— Операторы говорят, что они выполняются условие 100-процентного депонирования средств кошельков...

— Так оно и есть. Когда мы закидываем средства на электронный кошелек, деньги защищены. На депозитном счете в банке есть реальные деньги, которые в случае необходимости абоненту вернут.

У мобильных операторов кошельки превратились фактически в транзитные счета. Там остатки очень маленькие. Что там депонировать? Лада Орозбаева

— Не у всех абонентов есть электронный кошелек. Почему операторы должны депонировать остатки на счетах даже тех абонентов, у кого кошельков нет?

— Мы не можем верить на слово. Это все надо отследить. Одно дело, когда речь о балансе. Это билинг мобильных компаний. Мы не имеем права туда вмешиваться. Мы просим лишь отделить финансовую часть.

Мы изначально предлагали, чтобы они открывали электронные кошельки, с них пополняли баланс и делали платежи в пользу третьих лиц. В том числе и за услуги связи. Лада Орозбаева

Сотовые компании такая система не устраивает. Хотя в нашем понимании и баланс телефона, и электронный кошелек пополняются из терминала. Разницы нет.

— Но это в Бишкеке. А в регионах гораздо проще найти точку пополнения баланса, чем терминал.

— При этом бОльшая часть клиентов мобильных операторов, которые пользуются их кошельками, тоже находится в Бишкеке и окрестностях столицы. То есть там, где есть доступ к терминалам.

— Откуда Национальный банк взял данные, что не все абоненты идентифицированы?

— Требование о персоницификации и идентификации выставлено. Но мы знаем, что этого нет. Процедура до конца не исполнена. Не нужно далеко ходить. Когда мы прилетаем в Кыргызстан, нам предлагают взять сим-карты. То же самое летом на пляжах, на Ошском рынке.

— Но даже те сим-карты, которые раздают, все равно зарегистрированы на какого-то человека...

— Вот именно. Они на кого-то зарегистрированы. В том же коммерческом банке такого быть не может. Вы зарегистрируетесь, откроете счет или карточку только на себя. А телефон можно потерять или отдать.

Было бы неплохо, если бы мобильные операторы провели персонификацию. Если они это требование не выполняют, то чего ждать дальше? В банковской сфере достаточно много жестких правил, которые участники обязаны выполнять. Если операторы хотят работать на этом рынке, то они должны это учитывать. Лада Орозбаева

— Нацбанк все время говорит об угрозах для абонентов. Что это за угрозы?

— Например, на счете оператора лежат ваши деньги. Вы рассчитываете, что в будущем сможете использовать их для оплаты услуг. Но может случиться форс-мажор, возникнуть претензии к оператору. На все счета сотового оператора могут наложить арест. В этом случае у вас не получится воспользоваться вашим балансом.

Основной вид деятельности операторов — предоставление сотовой связи. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств они будут в первую очередь связь восстанавливать, а не о ваших деньгах думать. Лада Орозбаева

— Нацбанк готов продолжить переговоры с сотовыми операторами?

— Сейчас я не могу точно сказать, какое будет принято решение. Выбор будет делать правление Нацбанка.

— Нацбанк настаивает на том, чтобы запретить пополнение электронного кошелька с баланса мобильного. Если норму примут, то изменений можно не ждать?

— Это неверная позиция. Да, сейчас Нацбанк выступает против той модели, которую предлагают операторы. Но это не значит, что мы против идеи выхода мобильных операторов на финансовый рынок. Мы готовы обсуждать другие идеи, как сделать систему более безопасной. Мы прекрасно понимаем, что прогресс не стоит на месте, технологии развиваются. Надо думать, как интегрировать их в жизнь так, чтобы людям было удобно, но при этом не возникало угроз безопасности и сохранности их средств.