В Кыргызстане растут цены на ГСМ

В течение месяца в среднем в Кыргызстане бензин подорожал на 0,8 сома, или на 2 процента, а дизтопливо — на 2 сома, или на 5 процентов. Об этом сообщила Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, на российском рынке продолжается рост оптовых цен на нефтепродукты.

За последний месяц стоимость бензина в РФ выросла на 3-5 процентов, на дизтопливо — на 7 процентов.

«Повышение стоимости оптовых партий ГСМ связано с наблюдаемым с конца 2017 года ростом котировок на нефтяное сырье на мировом рынке. В январе 2018 года они достигли максимального уровня за последние три года — более $69 за баррель», — сообщили в ассоциации.

Еще одна причина подорожания топлива — увеличение спроса на ГСМ в странах Центральной Азии, в частности, Узбекистане и Казахстане.

В ассоциации предупреждают о возможном росте розничных цен на ГСМ в среднем на 4-6 процентов в течение февраля.

При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения их резких скачков.