21:59
-13
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Экономика

В Кыргызстане растут цены на ГСМ

В течение месяца в среднем в Кыргызстане бензин подорожал на 0,8 сома, или на 2 процента, а дизтопливо — на 2 сома, или на 5 процентов. Об этом сообщила Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, на российском рынке продолжается рост оптовых цен на нефтепродукты.

За последний месяц стоимость бензина в РФ выросла на 3-5 процентов, на дизтопливо — на 7 процентов.

«Повышение стоимости оптовых партий ГСМ связано с наблюдаемым с конца 2017 года ростом котировок на нефтяное сырье на мировом рынке. В январе 2018 года они достигли максимального уровня за последние три года — более $69 за баррель», — сообщили в ассоциации.

Еще одна причина подорожания топлива — увеличение спроса на ГСМ в странах Центральной Азии, в частности, Узбекистане и Казахстане.

В ассоциации предупреждают о возможном росте розничных цен на ГСМ в среднем на 4-6 процентов в течение февраля.

При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения их резких скачков.
Ссылка:
просмотров: 2266
Версия для печати
Материалы по теме
Сапар Исаков обсудил с зампредом правительства России поставки в Кыргызстан ГСМ
В Кыргызстане подорожали все виды топлива
Обещания не действуют. Топливо в Кыргызстане дорожает
В 2018 году из России в Кыргызстан поставят порядка 450 тысяч тонн нефти
Топливо есть. Повышения цен на ГСМ в Кыргызстане до конца декабря не будет
В Кыргызстане чиновники думают, как снизить цену на местный уголь
В Кыргызстане цены на ГСМ могут вырасти еще на два сома
Сигареты в Кыргызстане подорожают с Нового года
Сапару Исакову рассказали о повышении цен на продукты и ГСМ
С начала сентября цены на ГСМ в Кыргызстане выросли на 4,4 процента
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Китайская ТВЕА рассказала, почему не&nbsp;включили новое оборудование Авария на ТЭЦ. Китайская ТВЕА рассказала, почему не включили новое оборудование
Во&nbsp;сколько обходятся новые ТЭЦ. Опыт СНГ Во сколько обходятся новые ТЭЦ. Опыт СНГ
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;2&nbsp;февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 февраля
Экономический рост Кыргызстана в&nbsp;2017 года превзошел ожидания МВФ Экономический рост Кыргызстана в 2017 года превзошел ожидания МВФ
Бизнес
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00