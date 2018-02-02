Кыргызстан улучшил доступ к бюджетной информации

Индекс открытости бюджета (ИОБ) Кыргызстана в 2017 году составил 55 баллов, увеличившись на 1 балл по сравнению с 2015-м. С таким показателем республика заняла 38-е место из 115 стран (в 2015-м было 34-е), сообщил сегодня на пресс-конференции министр финансов Адылбек Касымалиев.

«Одним из факторов, которые помешали набрать больше баллов, стала несвоевременная или не в полном объеме публикация исполнения бюджета по полугодиям. В этом году мы постараемся данную причину исключить, хотя, конечно, у нас есть определенные проблемы с автоматизацией бюджетного процесса», — рассказал министр.

В 2002 году у Кыргызстана было всего 2 балла ИОБ, в 2008-м — 8 баллов, а в 2015-м — уже 54 балла.

Индекс открытости бюджета использует 109 показателей для определения его прозрачности, которые позволяют определить, делает ли правительство доступными для общественности восемь ключевых бюджетных документов и являются ли их данные всеобъемлющими и полезными.