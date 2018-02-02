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Экономика

Доходов бюджета Кыргызстана не хватило на все его расходные статьи

Расходы республиканского бюджета Кыргызстана за 2017 год составили, по предварительным данным, 151 миллиард 978 миллионов сомов. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр финансов Адылбек Касымалиев.

«У нас есть защищенные, незащищенные статьи расходов бюджета и погашения обязательств. Защищенные статьи и обязательства выполнены на 100 процентов, но из-за того что доходная часть бюджета не выполнена на 100 процентов, незащищенные статьи профинансированы только на 98 процентов» — рассказал он.

Дефицит республиканского бюджета составил 17 миллиардов 388,3 миллиона сомов, или 3,5 процента к ВВП.

«В начале года дефицит планировался на уровне 21,4 миллиарда сомов (4,3 процента к ВВП). К концу года мы сделали все для сокращения дефицита и добились 3,5 процента», — отметил Адылбек Касымалиев.
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