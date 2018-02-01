Экономический рост Кыргызстана в 2017 года превзошел ожидания МВФ

«Экономический рост в 2017 году превзошел ожидания. ВВП вырос на 4,5 процента с восстановлением в большинстве секторов», — заявил по итогам визита в Бишкек глава миссии Международного валютного фонда Эдвард Джемайэль.

По его словам, «стимулом для повышения спроса в Кыргызстане были денежные переводы, увеличившиеся на 25 процентов в долларовом выражении, и государственные расходы, выросшие на 4 процента ВВП». Общая инфляция — 3,6 процента — оставалась ниже целевого диапазона Нацбанка КР (от 5 до 7 процентов), отметил представитель МВФ.

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Как отмечается, в 2017 году удалось сохранить дефицит на уровне, близком к целевому показателю, составлявшему 3,5 процента ВВП, несмотря на значительное увеличение бюджетных расходов в период перед октябрьскими президентскими выборами и слабые налоговые поступления. «Восстановление экономического роста и меры по ограничению расходов после выборов помогли сдержать дефицит», — считают в МВФ.

«Официальным органам следует принять налогово-бюджетные и структурные меры, чтобы ограничить дефицит в 2,5 процента ВВП в 2018 году. Кроме того, следует улучшить показатели государственного дохода и воздерживаться от введения новых налоговых освобождений, включая льготы для банковских автоматов и сельскохозяйственных кооперативов», — рекомендуют в фонде.

Ведется подготовка оптимизации фонда оплаты труда в государственном секторе, восстановления экономической устойчивости энергетического сектора путем корректировки тарифов и принятия поправок к закону о всеобщих детских пособиях с целью восстановления адресности. Международный валютный фонд

«Официальным органам следует разработать поправки к Бюджетному кодексу, предусматривающие введение внушающего доверие бюджетного правила, подкрепленного механизмами для обеспечения его исполнения, и устранение лазеек, позволяющих осуществлять расходы вне рамок бюджета», — рекомендуют в фонде.

«Волатильность обменного курса в конце 2017 года и начале текущего года побудила НБ КР провести несколько интервенций. Нацбанку следует проводить интервенции только для сглаживания чрезмерных колебаний, чтобы гибкий обменный курс мог выполнять макроэкономическую функцию амортизатора шоков», — отметили в МВФ.

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«Принятое недавно парламентом решение отклонить поправки к закону «О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности», имеющие целью улучшить управление НБ КР и обеспечить устойчивость финансового сектора, осложняет проведение реформ. Следует активизировать усилия по повторному внесению этих важных поправок и обеспечению их принятия», — считают в фонде.

«Официальные органы по-прежнему твердо намерены проводить реформы, направленные на улучшение делового климата, в частности, путем укрепления системы управления и продолжения борьбы с коррупцией. В связи с этим следует ускорить реформы управления государственными финансами с целью повышения прозрачности налогово-бюджетной системы и укрепления доверия к ней», — отмечается в рекомендациях МВФ.