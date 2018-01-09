Депутаты отказались принимать поправки в закон, на которых настаивает МВФ

Депутаты парламентского комитета по экономической и фискальной политике отказались принимать поправки в закон о Национальном банке и банковской деятельности, на которых настаивает Международный валютный фонд. Решение принято сегодня на заседании комитета.

Поправки предлагают изменить структуру управления Национальным банком так, чтобы председатель и два его заместителя обладали административно-управленческими полномочиями. При этом число членов правления, которые мониторят и анализируют процесс управления банком, предложили увеличить с трех до пяти.

Кроме того, предлагается признать утратившими силу пункты 11 и 12 части 1 статьи 18 данного закона. В них указано, что Нацбанк может осуществлять сделки по покупке иностранной валюты с организациями, создаваемыми Кыргызстаном с другими государствами в рамках ЕАЭС. Второй пункт гласит, что Нацбанк может предоставлять деньги в нацвалюте международным организациям, создаваемым Кыргызстаном с другими странами в рамках ЕАЭС.

Эти два пункта внесли в закон, чтобы в республике мог эффективнее работать Российско-Кыргызский фонд развития.

Председатель Национального банка Толкунбек Абыгулов рассказал, что поправки вносят в рамках меморандума, заключенного с Международным валютным фондом. Он заключается на три года. Его основная суть в том, что Кыргызстан получает льготные кредитные средства от МВФ на поддержку бюджета. При этом КР должна выполнить ряд рекомендаций фонда.

Депутаты сочли, что республика не может менять законы лишь потому, что это прописано в меморандуме.

«Я всегда поддерживаю Национальный банк. Но в данном случае я категорически против принятия даже концепции законопроекта. Почему мы должны менять законы, нанося ущерб экономике страны? Мы с Азаматом Арапбаевым хотим внести поправки в закон о Национальном банке. По ним Нацбанку предоставляется право давать организациям, создаваемым Кыргызстаном с другими странами в рамках ЕАЭС, сомовые кредиты под обеспечение иностранной валютой. А теперь получается, что вы, наоборот, эту возможность в корне исключаете. Так нельзя», — заявил депутат Акылбек Жапаров.

Каждый, кто подписывал меморандум с МВФ, должен понести наказание за то, что принял заведомо невыгодные для страны решения. Акылбек Жапаров

Депутат Гульшат Асылбаева отметила, что неверно, когда отдельным законом определяются должностные обязанности заместителей председателя правления Национального банка. Глава НБ КР сам может решить этот вопрос.

Толкунбек Абдыгулов отметил, что при подписании меморандума с МВФ сразу предупреждал, что НБ КР внесет требуемые поправки, но не сможет гарантировать их принятия. Ведь окончательное решение принимает именно парламент.

Депутаты законопроект отклонили.