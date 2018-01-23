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Экономика

Четырем казахстанским авиакомпаниям разрешили полеты в Евросоюз

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил о снятии с казахстанских авиакомпаний ограничения на полеты в страны Евросоюза. Об этом сообщил портал Zakon.kz.

Право на полеты в страны Европы получили авиакомпании SCAT, Comlux-KZ, Kaz Air Jet и Prime Aviation. Еще одна казахстанская компания — Air Astana вышла из черного списка ЕС еще в 2015 году.

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По словам министра, комиссия ИКАО провела аудит по авиационной безопасности, который представляет собой комплексную проверку системы безопасности аэропортов.

«Экспертная оценка проводится по 480 вопросам, что говорит об ужесточении требований ИКАО в вопросах авиабезопасности. Отмечается значительный прогресс Казахстана, и ожидается, что мы серьезно улучшим показатели в рейтинге ИКАО», — сказал глава ведомства.

В целом, отметил министр, в стране работают 53 авиакомпании. Из них 20 осуществляют коммерческие воздушные перевозки, в том числе 7 авиакомпаний занимаются регулярными пассажирскими перевозками.
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