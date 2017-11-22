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Власть

Пока в черном списке. Авиаперевозчики считают, что открытое небо убьет авиацию

Фото Sputnik Кыргызстан. Сотрудника аэропорта «Манас» регулирует движение самолета. Архивное фото

Кыргызские авиакомпании до выхода из черного списка ИКАО могут не выдержать конкуренцию при политике открытого неба. Об этом сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявил генеральный директор компании «Эйр Манас» Талгат Нурбаев.

По его словам, прохождение авиакомпаниями Кыргызстана международного аудита требует значительных финансовых затрат, большого числа специалистов и кропотливой работы. Сейчас наши компании не могут развиваться, потому что стоимость лизинга воздушных судов из-за нахождения в черном списке ИКАО в полтора-два раза выше. Вырастают и страховые премии.

«До выхода из черного списка реализация политики открытого неба может практически убить отечественную авиацию. Зарегистрированные в Кыргызстане авиакомпании не смогут выдержать конкуренцию с мировыми лидерами. Если наши компании закроются, то бюджет не получит порядка 2 миллиардов сомов, потому что иностранные компании будут платить налоги у себя. К тому же без работы останутся сотни людей, ведь на сегодня в местных компаниях работают до 95 процентов жителей Кыргызстана. Поэтому мы выступаем за постепенный переход к политике открытого неба. К тому же мы нуждаемся в поддержке государства», — отметил Талгат Нурбаев.

Премьер-министр Сапар Исаков, выслушав, отметил: если эксперты придут к выводу о том, что Кыргызстан должен быстрее переходить к политике открытого неба, то он это сделает — независимо от проблем, с которыми столкнутся местные авиакомпании. 
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