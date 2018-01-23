Старые фильтры ТЭЦ Бишкека готовят к ремонту. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

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На портале государственных закупок размещено объявление о капитальном ремонте электрофильтров котлоагрегатов №№ 15, 16, 23. На это предусмотрено 7,2 миллиона сомов.

В пресс-службе компании пояснили, что ремонт фильтров запланированный. Его начнут по завершении осенне-зимнего периода, так как эти котлы в настоящее время несут максимальную нагрузку.

Средний и текущий ремонт фильтров производят ежегодно после отопительного сезона. Фильтр котла № 15 капитально ремонтировали в 2010 году, котлов №№ 16 и 23 — в 2016-м.