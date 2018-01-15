Обещания не действуют. Топливо в Кыргызстане дорожает

Несмотря на обещания Госагентства антимонопольного регулирования, в Кыргызстане растут цены на топливо. Данные по ценам на ГСМ представили в Министерстве экономики.

Так, с 29 декабря бензин марки Аи-92 подорожал на 0,49 сома, что составило 1,18 процента, а Аи-80 — на 0,58 сома, или на 1,54 процента. Больше всего подорожало дизельное топливо — на 1,16 сома, или 2,93 процента.

Напомним, что в Госагентстве антимонопольного регулирования в конце декабря сообщали, что запасов топлива в Кыргызстане достаточно и повышения цен на ГСМ не будет.

Однако дизельное топливо уже за неделю до Нового года подорожало на 1 сом.