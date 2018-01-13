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Экономика

Великобритания инвестировала в Кыргызстан в 44 раза больше, чем в 2016 году

Инвестиции из Великобритании в Кыргызстан увеличились в 44 раза. Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании и Северной Ирландии в КР Робином Орд-Смитом сообщил министр экономики КР Артем Новиков.

За 10 месяцев 2017 года товарооборот между Кыргызстаном и Великобританией составил $15,1 миллиона.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, объем поступлений прямых иностранных инвестиций из Великобритании за 9 месяцев 2017 года составил более $27,6 миллиона. По сравнению с 2016-м он вырос в 44 раза.

Посол отметил, что предпринимателям Великобритании нужно предоставлять больше информации о Кыргызстане, так как компании не знают о возможностях республики.
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