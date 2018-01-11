17:20
-2
USD 69.17
EUR 82.63
RUB 1.22
Экономика

Сооронбай Жээнбеков обсудил с главой Нацбанка ситуацию с курсом сома

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял председателя Нацбанка Кыргызстана Толкунбека Абдыгулова

Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя Национального банка Кыргызстана Толкунбека Абдыгулова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Толкунбек Абдыгулов представил информацию о принимаемых Национальным банком мерах по обеспечению стабильной макроэкономической ситуации, поддержанию стабильности курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем.

На сегодня резервы Национального банка составляют $2 миллиарда 182 миллиона, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее.

Толкунбек Абдыгулов
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, поддержки стабильности национальной валюты.

Глава государства назвал приоритетными направлениями развитие банковской инфраструктуры, увеличение количества банкоматов, ПОС-терминалов в регионах страны и увеличение доли безналичных платежей.

Обсудили также вопросы дальнейшей работы по снижению процентной ставки, дедолларизации экономики, изыскания новых механизмов по обеспечению населения долгосрочными кредитами.
Ссылка:
просмотров: 496
Версия для печати
Материалы по теме
Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о нем знать
За 11 месяцев 2017 года мигранты перевели в Кыргызстан почти $2,3 миллиарда
В декабре 2017 года международные резервы Кыргызстана выросли на $73,72 миллиона
Нацбанк Кыргызстана оштрафовал еще один коммерческий банк за нарушение закона
За выходные доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов
За две недели доллар в Кыргызстане подешевел почти на 1 сом
Нацбанк отозвал свидетельство о регистрации у микрокредитной компании в Бишкеке
Доллар в Кыргызстане подешевел еще на 20 тыйынов
Экономика-2017. Скромный рост ВВП и проблемы с инвесторами
Безопасность вложений средств в криптовалюту Нацбанк Кыргызстана не гарантирует
Популярные новости
Чего ждать от доллара в 2018 году. Прогнозы экспертов Чего ждать от доллара в 2018 году. Прогнозы экспертов
Нерадужные прогнозы. В 2018 году дорожать будет все Нерадужные прогнозы. В 2018 году дорожать будет все
Штормит. Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова дешевеет Штормит. Доллар в Кыргызстане снова дешевеет
Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о&nbsp;нем знать Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о нем знать
Бизнес
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom
3G&nbsp;и&nbsp;4G-сеть О! охватила еще 71&nbsp;населенный пункт Баткенской области 3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области
+3&nbsp;новых магазина O!Store в&nbsp;Джалал-Абадской области +3 новых магазина O!Store в Джалал-Абадской области
Более 50&nbsp;сел обеспечены качественной связью от&nbsp;MegaCom Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom