Сооронбай Жээнбеков обсудил с главой Нацбанка ситуацию с курсом сома

Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя Национального банка Кыргызстана Толкунбека Абдыгулова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Толкунбек Абдыгулов представил информацию о принимаемых Национальным банком мерах по обеспечению стабильной макроэкономической ситуации, поддержанию стабильности курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем.

На сегодня резервы Национального банка составляют $2 миллиарда 182 миллиона, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Толкунбек Абдыгулов

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, поддержки стабильности национальной валюты.

Глава государства назвал приоритетными направлениями развитие банковской инфраструктуры, увеличение количества банкоматов, ПОС-терминалов в регионах страны и увеличение доли безналичных платежей.

Обсудили также вопросы дальнейшей работы по снижению процентной ставки, дедолларизации экономики, изыскания новых механизмов по обеспечению населения долгосрочными кредитами.