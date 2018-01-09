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Экономика

Кыргызстан получил грант в 10 миллионов евро на поддержку образования

В Кыргызстан поступил грант Европейского союза в 10 миллионов евро для бюджетной поддержки образовательного сектора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

По ее данным, выделенные средства — часть программы бюджетной поддержки в 36 миллионов евро. Деньги выделяются правительству для помощи в реализации стратегии развития образования до 2020 года.

«Целью программы является содействие в реформировании систем общего и профессионально-технического образования, повышении качества образования и педагогических стандартов, улучшении управления государственными финансами. Кроме того, средства направят на закупку учебников, финансирование системы дошкольного образования и проведение Интернета в школы», — прокомментировали в Минфине.

ЕС окажет также техническую помощь и проведет тренинги для сотрудников Минфина, Минобразования и Общественного совета при Минобразования в дополнение к бюджетной поддержке.
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