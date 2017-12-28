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Экономика

В Кыргызстане закупки чаще всего осуществляют методом прямого договора

В Кыргызстане чаще всего закупки осуществляют методом прямого договора с поставщиком. Об этом сообщил портал государственных закупок.

С 26 декабря 2016 года по 26 декабря 2017-го проведено 104 тысячи 310 тендеров. Наибольшее количество закупок (46 тысяч 477) произведено методом прямого заключения договора.

Метод прямого договора применяют, если проводимые конкурсы признаны несостоявшимися и их повторное проведение не привело к заключению договора, а также при возникновении срочной необходимости в проведении закупки ежедневно потребляемых товаров в связи с обстоятельствами, которые не предвидела закупающая организация.

Еще один из распространенных методов закупки — упрощенный. За год проведено 43 тысячи 778 тендеров. Меньше всего закупок произведено отбором по наименьшей цене — 1.

В последнем месяце 2017-го метод прямого заключения договора также стал самым распространенным: 7 тысяч 754 закупки.
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