Косилка для конопли, пальма, казы-карта. Что еще нелепого закупают чиновники

24.kg продолжает собирать нелепые закупки государственных органов. Изобретательность чиновников в стремлении потратить бюджетные деньги не перестает удивлять.

Агрономы-садоводы

Таможня обеспечения в октябре провела тендер на закупку универсального почвогрунта для пересадки комнатных цветов.

В бюджете на это предусмотрено 80 тысяч сомов, но грунт удалось купить дешевле — за 63 тысячи сомов у ОсОО «Шах мат».

Для пересадки 135 комнатных цветов купили 100 мешков емкостью по 50 литров .

Дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом развития выработала свой подход к озеленению. Она объявила тендер на приобретение товаров для благоустройства и озеленения Иссык-Кульского района.

В тендерной документации указано, что покупаются известка, щетка, кисточки, «Уайт спирт», олифа, железное ведро, перчатки. Не забыли в дирекции и про озеленение. Для этого чиновники купят 1 тысячу 618 банок по 2,6 килограмма краски — зеленой, синей и белой.

В Жайылском районе, наоборот, борются с нежелательной растительностью. Сосновский айыл окмоту закупает услуги сенокосилки для уничтожения конопли, которой заросло 2 гектара.

Самое удивительное, что подрядчик должен представить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданную уполномоченным органом Кыргызстана на все виды деятельности, предусмотренные договором и подлежащие лицензированию.

Интересно, какой госорган выдает лицензию на покос конопли?

Опиум для народа

Согласно Конституции Кыргызстана, религия отделена от государства. Но это не мешает местным властям покупать для мечетей на бюджетные деньги товары.

Сельский округ Бек-Молдо в Таласской области на 70 тысяч сомов купил продукты для открытия мечети — 132 килограмма мяса, 100 килограммов риса, 35 килограммов моркови, 50 литров масла.

В списке также соль, сахар, чай, мука, сладости. Конечно, не обошлось без казы-карта. Закупили 25 килограммов .

Деньги выделены из местного бюджета. Закупки провели без тендера, сославшись на срочную необходимость.

По самым скромным подсчетам, таким количеством плова можно накормить 1 тысячу человек.

Байтикский айыл окмоту отремонтировал мечеть в селе Арчалы. На строительные материалы запрошено 137,1 тысячи сомов.

Мэрия Кемина в сентябре проводила тендер на покупку молельного коврика для мечети. Градоначальник Солайбек Досов разным СМИ давал разные комментарии.

Одним сказал, что закупка осуществляется из дополнительных источников, другим признался, что залез в бюджет, чтобы обновить старые коврики. По его словам, «зазорно просить у арабов».

Первый тендер отменили. Но городские власти на этом не успокоились и объявили его повторно.

Гавриловский айыл окмоту на строительство часовни из местного бюджета выделил 144,4 тысячи сомов.

В другом измерении

Бейшекенская сельская управа, видимо, основы геометрии не знает. В объявлении указано, что покупаются квадратные кольца для моста.

Торт-Кульскому айыльному округу надоели привычные иссык-кульские пейзажи. Их решили разнообразить искусственной пальмой с подсветкой.

В Бишкеке для крыс покупают крупы, масло и сахар. Эти продукты смешивают с ядами и разбрасывают в местах скопления грызунов.

Бишкекская городская дезинфекционная станция ежегодно тратит 2 миллиона сомов на эти цели.

Использовать более современные способы борьбы с крысами, к примеру, ультразвук, она не намерена.

Государственная служба исполнения наказаний намерена подключить исправительные колонии и СИЗО к интернету. Планируется проложить волоконно-оптический кабель связи от центрального аппарата ГСИН по улице Ибраимова, 106 до СИЗО и колоний. Из бюджета выделено 4,5 миллиона сомов.