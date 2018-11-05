23:15
USD 69.80
EUR 79.48
RUB 1.06
Общество

Полпред Чуйской области уверяет, что при закупке кресел закон не нарушали

Аппарат полномочного представителя правительства в Чуйской области уверен, что при закупке кресел не нарушен закон. Об этом он сообщил 24.kg.

Требования Закона «О государственных закупках» соблюдены, что подтверждается юристами и сотрудниками Департамента государственных закупок КР.

Напомним, по закону о госзакупках должны быть созданы равные и справедливые условия для поставщиков (подрядчиков).

На самом портале опубликована стандартная конкурсная документация на закупку товаров. В документе указано, что «технические спецификации ни в каких случаях не могут содержать указание на:

а) торговую марку;

б) товарные знаки;

в) наименование страны и места происхождения товара или наименование производителя».
Ссылка:
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Руководству Чуйской области понадобились новые кожаные кресла
Таможенники построят себе футбольное поле за 2,7 миллиона сомов
Говновозы, ковры, паруса, туалетная бумага. Что еще нелепого закупают чиновники
Жайылский район зарос коноплей. Местные власти ищут сенокосилку
Игры кочевников. Во сколько обойдется аренда юрт для этно-городка Кырчын
«Срочно нужен говновоз». Ошский центр наркологии занят поисками спецтранспорта
Мэрии Бишкека понадобились золотые значки
Сквер Борцам революции в Бишкеке подсветят за 6,5 миллиона сомов
Изготовление билетов для Всемирных игр кочевников обойдется в 2 миллиона сомов
Сотрудникам ГУОБДД покупают обмундирование. Но только фуражки
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться Аскарбек Шадиев рассказал, почему сбежал из страны и не намерен возвращаться
Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со&nbsp;следствием. Активно Икрамжан Илмиянов начал сотрудничать со следствием. Активно
Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к&nbsp;уголовной ответственности Депутата Ирину Карамушкину требуют привлечь к уголовной ответственности
Бизнес
ОАО «МАМ» провело ребрендинг и представило новое позиционирование ОАО «МАМ» провело ребрендинг и представило новое позиционирование
Полезные команды MegaCom на&nbsp;все случаи Полезные команды MegaCom на все случаи
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
От&nbsp;Telecom до&nbsp;Digital: Как Beeline осуществляет переход в&nbsp;цифровую компанию От Telecom до Digital: Как Beeline осуществляет переход в цифровую компанию