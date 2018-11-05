Полпред Чуйской области уверяет, что при закупке кресел закон не нарушали

Аппарат полномочного представителя правительства в Чуйской области уверен, что при закупке кресел не нарушен закон. Об этом он сообщил 24.kg.

Требования Закона «О государственных закупках» соблюдены, что подтверждается юристами и сотрудниками Департамента государственных закупок КР.

Напомним, по закону о госзакупках должны быть созданы равные и справедливые условия для поставщиков (подрядчиков).

На самом портале опубликована стандартная конкурсная документация на закупку товаров. В документе указано, что «технические спецификации ни в каких случаях не могут содержать указание на:

а) торговую марку;

б) товарные знаки;

в) наименование страны и места происхождения товара или наименование производителя».