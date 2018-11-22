Три компании готовы продать ловушку для перехвата информации с сотовых телефонов

Три компании готовы продать Государственному агентству связи ловушку для перехвата информации с сотовых телефонов. Об этом сообщил портал госзакупок.

ТОО Optics Service оценило имитатор базовых станций в 9 миллионов 102,4 тысячи сомов, ОсОО «Трансфер Групп» — в 9 миллионов 572,7 тысячи сомов, ЗАО «Аламудунэнерго» — в 10 миллионов 444 тысячи сомов.

Имитатор базовой станции предназначен для обнаружения, идентификации, определения места электронных устройств и негласного получения информации.

Ложные базовые станции спецслужбы включают для перехвата разговоров, SMS и интернет-трафика. Как правило, ловушки применяют в местах народных волнений, вокруг объектов, представляющих высокую государственную важность.

Заместитель директора ГАС Замирбек Мамбеталиев заверил 24.kg, имитатор базовых станций покупают исключительно для лабораторных исследований.