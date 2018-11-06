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Общество

В БГК объяснили, зачем покупают фотоаппарат за 250 тысяч сомов

В Бишкекском городском кенеше объяснили 24.kg, зачем покупают фотоаппарат за 250 тысяч сомов.

«В целях освещения деятельности депутатов БГК необходимы качественные фотографии, которые совместимы с любыми носителями информации с возможностью публиковать фотографии в интернете и на официальном сайте», — пояснили в пресс-службе.

В бюджете заложена покупка фотоаппарата за 250 тысяч сомов, так как приобретение техники предполагает длительное использование.

В БГК уверяют, что в технической спецификации не указана марка фотоаппарата, а снимки предполагаемого фотоаппарата и аксессуаров к нему — сумка, штатив, флеш-карта — только для примера.

Существующий фотоаппарат не отвечает требованиям — фотографии получаются некачественными, приходится зачастую их обрабатывать. В малоосвещенных местах, помещениях, в вечернее время сложно работать с такой аппаратурой, заявили в Бишкекском горкенеше.

Напомним, БГК намерен купить фотоаппарат за 250 тысяч сомов. В тендерной документации указаны размеры техники, подходящие только для одной марки — Canon.
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