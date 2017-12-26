«Кумтор»-2017. Как от ссор пришли к миру

За год в Кыргызстане произошло много громких событий. Но было одно, которое стало главным одновременно в экономике и политике. Разбирательства между правительством и канадской компанией «Центерра» завершились подписанием нового соглашения. Проект «Кумтор» продолжит работу, а страна — развитие экономики и пополнение бюджета.

ИА «24.kg» вспоминает истории скандалов и распрей вокруг главного золотого проекта страны за последние шесть лет.

Пока же рудник штурмовали, подавали на компанию в суд и грозились национализировать, «Кумтор Голд Компани» продолжало работать и вносить весомый вклад в экономику страны.

По итогам 2017 года ожидается, что на руднике добудут около 17 тонн золота. Налогов по итогам года в бюджет «Кумтор Голд Компани» выплатит не менее 9 миллиардов сомов, не считая дивидендов на госпакет акций, которые поступят на счет госкомпании «Кыргызалтын».