20:43
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Экономика

«Кумтор»-2017. Как от ссор пришли к миру

За год в Кыргызстане произошло много громких событий. Но было одно, которое стало главным одновременно в экономике и политике. Разбирательства между правительством и канадской компанией «Центерра» завершились подписанием нового соглашения. Проект «Кумтор» продолжит работу, а страна — развитие экономики и пополнение бюджета.

ИА «24.kg» вспоминает истории скандалов и распрей вокруг главного золотого проекта страны за последние шесть лет.

Пока же рудник штурмовали, подавали на компанию в суд и грозились национализировать, «Кумтор Голд Компани» продолжало работать и вносить весомый вклад в экономику страны.

По итогам 2017 года ожидается, что на руднике добудут около 17 тонн золота. Налогов по итогам года в бюджет «Кумтор Голд Компани» выплатит не менее 9 миллиардов сомов, не считая дивидендов на госпакет акций, которые поступят на счет госкомпании «Кыргызалтын».
Ссылка:
просмотров: 952
Версия для печати
Материалы по теме
Товар, который держит на плаву экономику Кыргызстана
«Кумтор» выделяет $50 миллионов на очистные сооружения для озера Иссык-Куль
В 2018 году прогнозируют падение объемов промышленности в Кыргызстане
Жогорку Кенеш поддержал скандальные поправки в Водный кодекс
Более 12,5 тонны золота произвели на «Кумторе» с начала года
Гражданские активисты и чиновники посетили ледники в районе месторождения Кумтор
Правительство Кыргызстана готово всех желающих отвезти на Кумтор
Что потеряет Кыргызстан, если остановить «Кумтор»
Рыскелди Асанкожоев: Ледники тают не от разработки месторождения Кумтор
Чиновники аргументировали необходимость поправок в Водный кодекс
Популярные новости
Если повысить тариф на&nbsp;электричество вдвое, он&nbsp;останется самым низким в&nbsp;мире Если повысить тариф на электричество вдвое, он останется самым низким в мире
Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на&nbsp;20-40 процентов Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на 20-40 процентов
Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и&nbsp;белорусские компании Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и белорусские компании
Казахстан не&nbsp;откроет свободный ввоз автомобилей из&nbsp;ЕАЭС Казахстан не откроет свободный ввоз автомобилей из ЕАЭС
Бизнес
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке