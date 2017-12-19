АБР выделит Кыргызстану $25 миллионов на улучшение инвестиционного климата

Совет директоров Азиатского банка развития утвердил программный грант на $25 миллионов для продолжения предпринимаемых усилий по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане и более эффективного вовлечения частного сектора в экономику страны. Об этом сообщила пресс-служба представительства АБР в КР.

«Частный сектор призван сыграть важную роль в активизации экономики Кыргызстана через диверсифицированный экономический рост и создание рабочих мест в более технологичных производствах. Грант АБР расширит доступ к финансовым услугам для малого бизнеса, улучшит перспективы участия частного сектора в развитии инфраструктуры, в том числе через государственно-частное партнерство, диверсифицирует торговлю и инвестиции, повысит прозрачность и легкость ведения бизнеса. Все эти действия сделают страну более привлекательным местом для инвестиций и создания рабочих мест», — заявила старший специалист АБР по финансовому сектору Приянка Сууд.

В экономике Кыргызстана доля малых и средних предприятий — одна из самых больших. Она составляет около 40 процентов в ВВП республики и почти 20 процентов в общей занятости населения.

Грантовые средства пойдут в том числе и в Гарантийный фонд, чтобы облегчить доступ бизнеса к кредитованию. Будут поддержаны усилия по дальнейшему развитию программы ГЧП в стране.