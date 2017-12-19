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Экономика

Все государственное имущество Кыргызстана оценили в 86 миллиардов сомов

Все государственное имущество Кыргызстана оценили в 86 миллиардов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Фонда по управлению госимуществом Бакыт Мураталиев.

По его словам, балансовая стоимость имущества Кыргызстана составляет 86 миллиардов сомов. ФУГИ планирует провести переоценку объектов. Предположительно, его стоимость увеличится в разы.

12 тысяч 279 государственных зданий оценили в 14,4 миллиарда сомов, 15 тысяч 768 сооружений — в 17,1 миллиарда сомов, 1 тысячу 118 земельных участков — в 1,069 миллиарда сомов.

Кроме того, в собственности государства 9 тысяч 90 автомобилей балансовой стоимостью в 3,2 миллиарда сомов. Технику и оборудование оценили в 16,4 миллиарда сомов.

Переоценка займет 3-4 месяца.
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