Реставрация кресел в Театре оперы и балета обойдется в 7,9 миллиона сомов

За реставрацию кресел в зрительном зале Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева отдадут 7,9 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Отметим, театр готов был заплатить за эту работу 15 миллионов 493 тысячи сомов. В тендере участвовали три компании. И все они предложили сумму, меньше заявленной.

Так, ОсОО «Азат мебель» предложило выполнить работы за 12 миллионов 999 тысяч сомов, ОсОО «Лина» — за 14 миллионов 635 тысяч сомов и ОсОО «Бек-Назик Строй» — за 7 миллионов 899,9 тысячи сомов. В итоге победителем признали последнюю компанию.

Напомним, в этом году в Театре оперы и балета проходил ремонт. На эти работы выделили 2,9 миллиона сомов. Кроме того, театр закупал услуги видеонаблюдения на 2,2 миллиона сомов.