Российская X5 RetailGroup ждет кыргызские товары

Компания X5 RetailGroup ждет кыргызские товары. Об этом заявил ее директор Станислав Наумов на встрече с министром экономики Кыргызстана Артемом Новиковым.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках шестой кыргызско-российской межрегиональной конференции. Стороны сообщили, что будут содействовать расширению взаимовыгодного торгового сотрудничества между хозяйствующими субъектами Кыргызстана и крупными торговыми сетями России.

Урал ждет продукции из Кыргызстана. Мы хотим продавать самые качественные продукты. Я успел оценить в Бишкеке качество овощей, мяса и напитков. Ожидаем, что в Россию будет поставляться широкий ассортимент товаров. Станислав Наумов

Артем Новиков отметил, что отрадно, что «крупнейшая торговая сеть России заинтересована в продуктах из Кыргызстана».

В итоге Мининистерство экономики и X5 Retail Group подписали меморандум о намерениях.