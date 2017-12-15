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Экономика

Российская X5 RetailGroup ждет кыргызские товары

Компания X5 RetailGroup ждет кыргызские товары. Об этом заявил ее директор Станислав Наумов на встрече с министром экономики Кыргызстана Артемом Новиковым.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках шестой кыргызско-российской межрегиональной конференции. Стороны сообщили, что будут содействовать расширению взаимовыгодного торгового сотрудничества между хозяйствующими субъектами Кыргызстана и крупными торговыми сетями России.

Урал ждет продукции из Кыргызстана. Мы хотим продавать самые качественные продукты. Я успел оценить в Бишкеке качество овощей, мяса и напитков. Ожидаем, что в Россию будет поставляться широкий ассортимент товаров.

Станислав Наумов
Артем Новиков отметил, что отрадно, что «крупнейшая торговая сеть России заинтересована в продуктах из Кыргызстана».

В итоге Мининистерство экономики и X5 Retail Group подписали меморандум о намерениях.
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