Депутат интересуется, когда завод «Дастан» выставят на продажу

Депутат парламента Улугбек Ормонов поинтересовался сегодня на заседании, когда завод «Дастан» будет выставлен на продажу.

По словам главы Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбека Зилалиева, доля государства в ОАО составляет 98,46 процента.

«Провели оценку акций. На этапе согласования со стороны Нацкомитета по безопасности поступило мнение, что этот объект стратегический и не подлежит приватизации», — сказал он.