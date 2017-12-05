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Экономика

Темир Сариев предлагает не слушать демагогов и строить железную дорогу с Китаем

Бывший премьер-министр Темир Сариев считает, что Кыргызстану необходимо строить железную дорогу по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан - Туркменистан — Иран — Турция. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его мнению, реализации проекта очень мешают так называемые ура-патриоты, которые будоражат общество, пытаясь настроить всех против этого стратегически важного для страны транспортного коридора.

«Они заявляют, что нельзя строить, мол, это приведет к нашествию китайцев. Это полная ерунда и демагогия. Есть два маршрута, один длинный, другой короткий. Длинный идет через населенные пункты, и он на 100 километров больше. Но это выгодно для нашей страны, и надо настаивать на его прокладке при проведении переговоров с китайцами. Вопрос ребром - о колее. У нас широкая колея. Китайцы предлагают узкоклейку. Это тоже в нашу пользу. Почему? Вот простой пример. Сегодня товары из Китая идут через Казахстан, который имеет широкую колею, как известно, так вот, при смене путей происходит и перекидка колес, а это дополнительные затраты по времени», — сказал Темир Сариев.

Товары простаивают больше двух месяцев. В наш век скорости это просто недопустимая задержка. Поэтому надо соглашаться на узкоколейку.

Бывший глава правительства добавил, что с того момента, как была достигнута договоренность о строительстве этой дороги (во время госвизита президента Алмазбека Атамбаева в КНР в 2012 году. — Прим. ИА «24.kg»), прошло пять лет, а дело не сдвинулось с мертвой точки.

«Вопросы возникают то по колее, то по финансированию, то по маршруту. Правительство должно поручить Министерству транспорта и дорог поставить сроки и выйти на подписание этого договора. Китайцы готовы нам помочь строить. У них технологии есть. Эта дорога быстро окупится», — подчеркнул Темир Сариев.

Президент должен политическую поддержку оказать. Мы пока спорим, время идет, мир уходит вперед, мы все теряем.

Темир Сариев

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