Темир Сариев предлагает не слушать демагогов и строить железную дорогу с Китаем

Бывший премьер-министр Темир Сариев считает, что Кыргызстану необходимо строить железную дорогу по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан - Туркменистан — Иран — Турция. Об этом он сообщил ИА «24.kg».
По его мнению, реализации проекта очень мешают так называемые ура-патриоты, которые будоражат общество, пытаясь настроить всех против этого стратегически важного для страны транспортного коридора.
Товары простаивают больше двух месяцев. В наш век скорости это просто недопустимая задержка. Поэтому надо соглашаться на узкоколейку.
«Вопросы возникают то по колее, то по финансированию, то по маршруту. Правительство должно поручить Министерству транспорта и дорог поставить сроки и выйти на подписание этого договора. Китайцы готовы нам помочь строить. У них технологии есть. Эта дорога быстро окупится», — подчеркнул Темир Сариев.
Президент должен политическую поддержку оказать. Мы пока спорим, время идет, мир уходит вперед, мы все теряем.Темир Сариев