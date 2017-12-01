Кыргызстан просит у Китая поддержки в строительстве кольца вокруг Иссык-Куля

Кыргызстан рассчитывает на поддержку Китая в вопросе финансирования строительства кольцевой дороги вокруг озера Иссык-Куль, сообщает пресс-служба правительства КР.
По ее данным, сегодня, 1 декабря, в рамках участия в 16-м заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС) в Сочи (Россия) премьер-министр Сапар Исаков встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.
«Китай является надежным стратегическим партнером Кыргызстана, который в сложное время для страны всегда стоял рядом. Мы заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии наших двусторонних отношений для их углубления и укрепления», — отметил Сапар Исаков.
Он поблагодарил правительство КНР за оказываемую Кыргызстану поддержку и помощь.
В ходе встречи отмечено, что на повестке дня двустороннего сотрудничества имеются вопросы, которые требуют обсуждения. В частности, по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.
Сапар Исаков также отметил необходимость создания кыргызско-китайского инвестиционного фонда с целью наращивания торгово-экономического оборота между странами.
Кроме того, он акцентировал внимание на вопросе получения китайской визы автоперевозчиками и гражданами КР и попросил облегчить процедуру выдачи виз.
Ли Кэцян добавил, что вопросы строительства кольцевой автодороги вокруг Иссык-Куля и создания кыргызско-китайского инвестиционного фонда будут тщательно изучены китайской стороной.