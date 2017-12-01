Кыргызстан просит у Китая поддержки в строительстве кольца вокруг Иссык-Куля

Кыргызстан рассчитывает на поддержку Китая в вопросе финансирования строительства кольцевой дороги вокруг озера Иссык-Куль, сообщает пресс-служба правительства КР.

По ее данным, сегодня, 1 декабря, в рамках участия в 16-м заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС) в Сочи (Россия) премьер-министр Сапар Исаков встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

«Китай является надежным стратегическим партнером Кыргызстана, который в сложное время для страны всегда стоял рядом. Мы заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии наших двусторонних отношений для их углубления и укрепления», — отметил Сапар Исаков.

Он поблагодарил правительство КНР за оказываемую Кыргызстану поддержку и помощь.

В ходе встречи отмечено, что на повестке дня двустороннего сотрудничества имеются вопросы, которые требуют обсуждения. В частности, по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Стороны подтвердили наличие твердой политической воли для реализации проекта, а также договорились отработать его технические и экономические аспекты на уровне трехсторонней рабочей группы.

Сапар Исаков также отметил необходимость создания кыргызско-китайского инвестиционного фонда с целью наращивания торгово-экономического оборота между странами.

Кроме того, он акцентировал внимание на вопросе получения китайской визы автоперевозчиками и гражданами КР и попросил облегчить процедуру выдачи виз.

Ли Кэцян подчеркнул, что китайская сторона заинтересована в строительстве железной дороги. Что касается получения виз, он отметил, что по данному вопросу необходимо провести консультации на уровне МИДов двух стран.

Ли Кэцян добавил, что вопросы строительства кольцевой автодороги вокруг Иссык-Куля и создания кыргызско-китайского инвестиционного фонда будут тщательно изучены китайской стороной.