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Экономика

Место кыргызских товаров в Казахстане занимают российские и белорусские

Сложно говорить, кто прав и виноват в сложившейся ситуации между Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом сегодня на видеоконференции с Астаной сообщила кандидат исторических наук, руководитель службы анализа и мониторинга сферы межэтнических отношений РГУ при президенте РК Таисия Мармонтова.

«Если говорить о ЕАЭС, у нас одинаковые преимущества и проблемы. И, наверное, ухудшение взаимоотношений связано с тем, что ЕАЭС развивается. И когда где-то возникают законодательные коллизии, включаются эмоции. Наши проблемы можно и нужно решать в рамках Евразийского экономического союза», — сказала она.

Главный вопрос, который сейчас звучит, – вопрос серого импорта. Он был, он есть и, к сожалению, долго будет. По факту не только Кыргызстан этим занимается. В принципе, то же самое делает и Казахстан.

Таисия Мармонтова

«Дело в справедливом распределении денежных потоков так, чтобы обе страны получали положенную прибыль. Этот вопрос стоит на контроле, он будет рассматриваться. Может, и на полях саммита ОДКБ в Минске так или иначе его затронут», — отметила она.

«Как только исчезли кыргызские товары, на это место заходит Россия или Беларусь. Есть даже уже небольшой рост цен — примерно на 10-20 процентов. Есть разница — везти из Бишкека в Алматы или из Минска. Соответственно и расходы выше. А в не самых простых экономических условиях для человека и 200 тенге — большая сумма», — резюмировала эксперт.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.
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