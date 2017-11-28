04:21
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Экономика

Монеты с бриллиантами выпустил Национальный банк Казахстана

Фото «Казахстанская правда». У монеты одна вставка из бриллианта диаметром 1 миллиметр

Монету номиналом 500 тенге «Домбыра» выпустил Национальный банк Казахстана. Об этом сообщило издание Кazpravda.kz.

Монеты являются серебряными и являются продолжением серии «Сокровища степи».

На лицевой стороне (аверсе) монеты в центральной части на орнаментальном фоне расположено изображение народного музыкального инструмента — домбры.

Фото «Казахстанская правда». Монеты изготовлены из серебра 925 пробы и вышли тиражом в 3 тысячи штук

На оборотной стороне (реверсе) монеты изображен фрагмент игры на домбре на фоне стилизованных изображений гор, казахского поселения, степи, скакунов, нотного стана с фрагментом музыкального произведения для домбры. Отмечается, что монета инкрустирована бриллиантом. Цветовое решение выполняется посредством золочения.
Ссылка:
просмотров: 678
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан официально уведомили о денонсации соглашения с Кыргызстаном
Казахстан надеется, что приграничные вопросы будут решаться не с помощью воды
Банкноту с голубями номиналом 500 тенге вводят в обращение в Казахстане
Казахстанский уголь на ТЭЦ Бишкека поставляют без задержек
Казахстан прокомментировал денонсацию Кыргызстаном соглашения
В Женеве на заседании ВТО рассказали о проблемах на кыргызско-казахской границе
Алмаз Исанов: Кыргызстан не выдержит противостояния с Казахстаном
Казахстан развязал Кыргызстану руки для ответных мер
Темир Сариев о ситуации на границе: Последствия будут и весной
Игорь Голубев: Везти товар из Кыргызстана некуда, только в Россию и Казахстан
Популярные новости
Казахстан надеется, что приграничные вопросы будут решаться не&nbsp;с&nbsp;помощью воды Казахстан надеется, что приграничные вопросы будут решаться не с помощью воды
Сапару Исакову рассказали о&nbsp;повышении цен на&nbsp;продукты и&nbsp;ГСМ Сапару Исакову рассказали о повышении цен на продукты и ГСМ
У&nbsp;депутата Жогорку Кенеша нашлась еще одна компания по&nbsp;добыче угля У депутата Жогорку Кенеша нашлась еще одна компания по добыче угля
Сигареты в&nbsp;Кыргызстане подорожают с&nbsp;Нового года Сигареты в Кыргызстане подорожают с Нового года
Бизнес
Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы&nbsp;знаем ВСЕ! Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы знаем ВСЕ!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
MegaCom: сезон зимнего катания в&nbsp;Караколе открыт! MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге