Монеты с бриллиантами выпустил Национальный банк Казахстана

Монету номиналом 500 тенге «Домбыра» выпустил Национальный банк Казахстана. Об этом сообщило издание Кazpravda.kz.

Монеты являются серебряными и являются продолжением серии «Сокровища степи».

На лицевой стороне (аверсе) монеты в центральной части на орнаментальном фоне расположено изображение народного музыкального инструмента — домбры.

Фото «Казахстанская правда». Монеты изготовлены из серебра 925 пробы и вышли тиражом в 3 тысячи штук

На оборотной стороне (реверсе) монеты изображен фрагмент игры на домбре на фоне стилизованных изображений гор, казахского поселения, степи, скакунов, нотного стана с фрагментом музыкального произведения для домбры. Отмечается, что монета инкрустирована бриллиантом. Цветовое решение выполняется посредством золочения.