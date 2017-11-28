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Экономика

В Кыргызстане цены на ГСМ могут вырасти еще на два сома

Начальник управления регулируемых сфер Государственного антимонопольного агентства Сагындык Маматоморов рассказал ИА «24.kg», из-за чего растут цены на бензин и стоит ли ожидать их снижения.

По его словам, цены на ГСМ растут с сентября. В среднем стоимость повысилась на 4,5 процента. Это связано с тем, что в России выросла отпускная цена на топливо из-за ремонта на заводах.

В России образовался дефицит бензина. Следовательно, в Кыргызстан стало меньше поступать ГСМ. Кроме того, повысились котировки на биржах. За две недели литр бензина Аи-80 подорожал на 40 тыйынов, а Аи-92 — на 60 тыйынов.

«Снижения цен следует ожидать после того, как завершится ремонт на российских НПЗ. Однако необходимо учитывать, что компании закупили топливо с учетом пошлин. В декабре бензин еще вырастет в цене, а с января ГСМ пойдут из России без пошлин, тогда их стоимость и упадет», — считает Сагындык Маматоморов.
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