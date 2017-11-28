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Экономика

Учетная ставка Нацбанка неизменна из-за низкого уровня инфляции

Национальный банк Кыргызстана год не меняет размер учетной ставки из-за низкого уровня инфляции. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя НБ КР Нурбек Жениш.

По его словам, в Кыргызстане достаточно низкий уровень инфляции. Если 2016 год завершился дефляцией, то есть падением цен, в то этом году инфляция держится на уровне 3,3 процента. 

Мы не видим целесообразности в дальнейшем снижении учетной ставки, она и так на низком уровне и соответствует текущему состоянию экономики. Размер учетной ставки направлен на стимулирование реального сектора экономики.

Нурбек Жениш
Зампред НБ КР рассказал, что решения регулятора по учетной ставке напрямую отражаются на процентной ставке по кредитам для конечного потребителя. Сейчас наблюдается тенденция снижения процентных ставок.

За январь-октябрь объем кредитного портфеля коммерческих банков вырос на 13,1 процента, а ставки снизились с 17,3 до 16,3 процента.
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