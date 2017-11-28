Учетная ставка Нацбанка Кыргызстана до конца года не изменится

Учетная ставка Национального банка Кыргызстана до конца 2017 года останется неизменной — 5 процентов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя НБ КР Нурбек Жениш.

По его словам, инфляция в Кыргызстане остается умеренной. Ее годовое значение на 17 ноября составило 3,3 процента. Это соответствует ожиданиям Национального банка. Динамика инфляции во многом обусловлена относительно низкими ценами на импортируемые продовольственные товары и сдержанным спросом на непродовольственные товары.

В Кыргызстане сохраняются положительные темпы роста экономики. Показатели поддерживаются устойчивыми поступлениями денежных переводов. По предварительным данным, в январе-октябре чистый приток денежных переводов увеличился на 25,6 процента. Нурбек Жениш

В Нацбанке считают, что текущие денежно-кредитные условия создают предпосылки для поддержки мер стимулирования реального сектора экономики. В банковском секторе рыночные ставки по кредитам продолжают снижаться как в национальной, так и в иностранной валюте. При этом наблюдается увеличение объемов кредитования экономики. Краткосрочные ставки в национальной валюте продолжают колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.

«Складывающиеся внешние и внутренние экономические условия будут способствовать приближению значения инфляции к среднесрочному целевому ориентиру, установленному на уровне 5-7 процентов. Принимая во внимание имеющиеся риски во внешнеэкономической среде, сохранение учетной ставки Национального банка позволит оказать поддержку мерам по стимулированию экономики. При отсутствии каких-либо дополнительных внешних и внутренних инфляционных шоков Нацбанк допускает возможность сохранения текущего направления денежно-кредитной политики до конца года», — заключил Нурбек Жениш.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу учетной ставки состоится 25 декабря.