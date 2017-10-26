В Кыргызстане местный уголь подорожал на 891,13 сома за полтора месяца

В Кыргызстане за полтора месяца местный уголь подорожал на 891,13 сома, а импортный — на 516,66 сома. Об этом сообщило Министерство экономики КР.

Средняя цена за тонну местного топлива на 20 октября составляет 4 тысячи 167,59 сома, импортного — 4 тысячи 658,33 сома.

Самая высокая цена на местный уголь отмечена в Баткенской области — 5 тысяч 666,7 сома, самая низкая — в Нарынской: 3 тысячи 75 сомов за тонну. Цены на уголь с месторождения Сулюкта в некоторых районах Баткенской области могут достигать 9 тысяч сомов, так как его продают мешками. Для отопления его не используют.

По данным аппарата полномочного представителя правительства КР в Ошской области, стоимость угля на пунктах реализации Ноокатского района составляет 5-6 тысяч сомов. При покупке топлива мешками стоимость может достигать 10 тысяч сомов за тонну.

Импортное — в частности, казахстанское — топливо купить можно не везде. В Бишкеке, Оше, Нарынской, Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областях его нет. В Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областях его продают в среднем по 4 тысячи 658,33 сома за тонну. Самая высокая цена в Таласе.