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Экономика

Владимир Тельнов: Нужно всегда помнить, что политика и экономика взаимосвязаны

«Нужно всегда помнить, что политика и экономика взаимосвязаны», — заявил сегодня на круглом столе заместитель директора казахского Института общественной политики партии «Нур Отан» Владимир Тельнов.

«Я хотел бы присоединиться к мнению о пагубности таких событий, которые сейчас происходят на границе Кыргызстана и Казахстана. Я надеюсь, что скоро все уйдет и забудется. Но мы должны извлечь уроки, чтобы это не повторилось. Мы часто забываем, что политика и экономика взаимосвязаны. Если ты в области политики что-то «толкнул» или сделал, то это сказывается в экономике, и наоборот. Мы должны об этом помнить. Надо более взвешенно и бережно относиться друг к другу. Ведь за всеми нашими движениями стоят судьбы простых людей и предпринимателей, от которых в конечном итоге зависит благосостояние государств», — отметил Владимир Тельнов. 

Если говорить о том, что Кыргызстан и Казахстан не подписали Дорожную карту для решения проблем с прохождением грузов на границе, то такие документы быстро не принимаются. Не зря премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сказал, что ЕАЭС несет убытки в $800 миллионов от контрабанды.

Владимир Тельнов
Экономист Джумакадыр Акенеев парировал, что грузовики пересекали границу два года, и проблем не было. Таможенные границы вынесены на внешнюю границу ЕАЭС. Если есть претензии по торговле Кыргызстана и Китая, то стоит обратить внимание, что на постах стоят камеры. А те, кто не верит данным, могут проехать на границу и посмотреть, как обстоят дела.
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