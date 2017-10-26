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Экономика

80 процентов застрявших на границе с Казахстаном машин везут товары в Россию

Около 80 процентов грузовых автомобилей, которые сегодня стоят на кыргызско-казахской границе, везут товары в Россию. Об этом сегодня заявил эксперт Джумакадыр Акенеев во время видеомоста по итогам заседания глав правительств ЕАЭС в Ереване.

По его словам, на сегодня лишь 20 процентов автомобилей следуют именно в Казахстан. Своей очереди для прохождения границы ждут более тысячи машин. При этом страдают не только бизнесмены Кыргызстана. Убытки несут и в России, и в Казахстане.

То, что есть проблемы с молоком и мясом, приводит к сложностям и в Казахстане. Ведь мы обеспечиваем этими продуктами Жамбылскую и Алматинскую области.

Джумакадыр Акенеев
«Эти проблемы нужно поднимать. Невозможно молчать, потому что это предмет для обсуждения номер один сегодня. Эксперты тоже должны сказать свое слово, чтобы вопрос ушел в прошлое», — подчеркнул Джумакадыр Акенеев.

«Если у одного государства есть какие-то замечания к другому, то все должно решать в рамках тех правил и нормативов, которые есть в ЕАЭС», — добавил он.
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