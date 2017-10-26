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Экономика

Кыргызстан вводит регулирование цен на уголь из-за проблем на границе

Министерство экономики Кыргызстана предлагает ввести дополнительное регулирование цен на уголь. Проект постановления выставлен на общественное обсуждение.

В справке указано, что в настоящее время остро стоит вопрос обеспечения потребителей углем по доступным ценам. Несмотря на то что государственный антимонопольный орган установил оптово-отпускные цены на топливо для угледобывающих предприятий, конечному потребителю оно поступает через посредников.

Результаты мониторинга показали, что за месяц цены выросли на 20 процентов. В среднем по республике тонна угля стоит 4 тысячи 325 сомов.

Основные причины повышения стоимости — проблемы на кыргызско-казахской границе и запрет казахстанских властей на экспорт угля.

Правительство КР имеет право вводить государственное регулирование розничных цен на социально значимые товары в целях защиты прав потребителей и развития конкуренции на срок не более 90 календарных дней.

Специалисты должны проанализировать цены в регионах, чтобы определить итоговую стоимость тонны топлива.
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