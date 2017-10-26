Козыри Кыргызстана перед Казахстаном — водохранилища. Об этом сегодня на круглом столе сообщил эксперт Орозбек Молдалиев.

По его словам, государства Центральной Азии объединились в 90-х годах, когда возникла общая угроза. «Союз стран региона работал активно. Но это было не в интересах России. У Узбекистана до последних дней были не очень хорошие отношения с РФ. У Казахстана тоже. Поэтому активность снизилась», — пояснил Орозбек Молдалиев.

Он добавил, что в 2010 году Кыргызстан перестал спускать воду с Кировского водохранилища, тогда Казахстан сразу же открыл границу.

«Наши козыри еще впереди — Ортотокойское и Кировское водохранилища. Диктат силы всегда будет. Кыргызстан как бельмо в ЦА, хочет перейти к парламентаризму. Сейчас мы спустим воду, а потом будем накапливать. Посмотрим, каково будет Казахстану», — сказал Орозбек Молдалиев.