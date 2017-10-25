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Экономика

Кыргызстан не получал ответа от ЕЭК и ВТО по ситуации на границе

Кыргызстан не получал ответа от Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ВТО по ситуации на кыргызско-казахской границе. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики КР Артем Новиков.

«В ВТО есть процедурные моменты, есть срок подачи заявлений, двусторонних консультаций. В рамках ЕЭК вопрос также рассматривается. Какого-либо ответа мы не получали», — сказал он.

На вопрос, может ли Кыргызстан инициировать вопрос о проведении специального заседания ЕЭАС по этому поводу, Артем Новиков ответил: «Решение будет приниматься с учетом детального анализа заявлений Казахстана».

Напомним, с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы. На КПП отмечаются очереди из большегрузных машин, следующих из Кыргызстана.
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