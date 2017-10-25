Дорожную карту по транспортной политике ЕАЭС обсудят сегодня в Ереване

В Ереване (Армения) сегодня, 25 октября, состоится заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах под председательством Кыргызстана.

На повестке дня некоторые вопросы формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза; утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации основных направлений транспортной политики стран ЕАЭС на 2018–2020 годы; вопрос о проведении выставочного форума «Евразийская неделя» в 2018-2020 годах.

Кроме того, представители стран ЕАЭС обсудят подписание Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений, вопрос о представителе от Кыргызстана в Совете Евразийской экономической комиссии, а также время и место проведения очередного заседания Евразийского межправсовета.

В составе ЕАЭС Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения.