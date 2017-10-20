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Экономика

Производителей и грузоперевозчиков попросили воздержаться от пересечения границы

Отечественных производителей и грузоперевозчиков попросили временно воздержаться от пересечения кыргызско-казахской границы. С обращением выступили сразу несколько бизнес-ассоциаций.

Отмечено, что делается это во избежание увеличения очередей грузовых машин на контрольно-пропускных пунктах вдоль кыргызско-казахстанской госграницы. Не пересекать границу рекомендовано до полного разрешения всех сложностей.

«Сейчас создана рабочая группа под руководством первых заместителей премьер-министров Кыргызстана и Казахстана. Она должна в пятидневный срок выработать конкретные меры для решения данного вопроса. В том числе решить проблемы с пресечением госграницы грузовыми машинами. То есть предполагается, что через пять дней по результатам работы группы все возникшие вопросы снимут, в том числе связанные с грузоперевозчиками», — заключили в ассоциации.

Напомним, на встрече 18 октября главы правительств Кыргызстана и Казахстана договорились об обеспечении приоритетного порядка пересечения границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых транспортных средств, легкового автотранспорта и порожних грузовиков.
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