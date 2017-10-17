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Экономика

Золотодобывающий сектор утратил роль драйвера экономики Кыргызстана

По итогам августа золотодобывающий сектор утратил роль драйвера экономики Кыргызстана, которую он исполнял семь месяцев 2017 года. Об этом сказано в ежемесячном макрообзоре Евразийского банка развития.

Отмечено, что в результате сокращения выпуска основных металлов на 15,5 процента по сравнению с августом 2016-го падение объема производства в промышленных отраслях составило 2,8 процента. После двух месяцев околонулевой динамики сельскохозяйственный сектор вновь стал вносить положительный вклад в динамику экономического роста.

«По всей вероятности, в оставшейся части года источники роста сконцентрируются в строительном секторе и розничной торговле. Положительная динамика инвестиций компенсирует недостаток кредитного импульса, который, несмотря на восстановление роста кредитования, остается слабым. Стабильный рост чистого притока денежных переводов поддерживает внутренний потребительский спрос», — говорится в докладе.

В ЕАБР прогнозируют, что в осенне-зимние месяцы 2017-го импорт будет играть ключевую роль в наращивании внешнеторгового оборота. Отмечено, что инфляционный импульс в первой половине года усиливался за счет повышения акцизов на табачные изделия в рамках выравнивания налогов в ЕАЭС.

В итоге годовая инфляция ускорилась с 0,5 процента в январе до 4,1 процента в июне.

Рост доходной части бюджета Кыргызстана преимущественно определялся наращиванием объема полученных грантов. Умеренные темпы роста расходов обусловлены высокой базой 2016 года.

По предварительным оценкам, за семь месяцев 2017-го увеличение ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составило 1,8 процента. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отметили, что экономические показатели особенно высоки в Армении и Кыргызстане.
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