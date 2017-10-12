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Экономика

Ситуация на границе с Казахстаном не повлияла на торговлю. Но только пока

«Я бы не стал придавать ситуации на границе серые тона. Ситуация на границе вполне стандартная», — заявил ИА «24.kg» исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Казахстана Ермек Рахметов.

По его словам, нынешняя ситуация вполне стандартная, когда у соседей происходят какие-то политические события.

Усиленный режим на границе Кыргызстана и Казахстана введен в связи с предстоящими выборами президента КР. При этом на процессы торговли сложности при пересечении границы фактически пока не повлияли. Но с учетом сложностей доставки грузов и их транзита из Кыргызстана они могут повлиять на торговлю, если ситуация не изменится.

«Я полагаю, что нынешние меры носят абсолютно временный характер. Я не думаю, что есть какие-то предпосылки для продолжения режима. Думаю, что после выборов президента Кыргызстана 15 октября этот режим будет отменен. В любом случае мы, торговцы, всегда ратуем за снятие различных барьеров. Но есть и другие инструкции со стороны различных ведомств, которые стараются обезопасить страну от различных угроз. Я не придаю факту усложнения ситуации на границе какую-то политическую подоплеку. Если вдруг режим будет затягиваться, транзит будет затруднен, а торговые отношения будут от этого страдать, то мы, Ассоциация торговых предприятий Казахстана, выступим со своим заявлением», — отметил Ермек Рахметов.

Представитель Ассоциации торговых предприятий Казахстана также добавил, что скопление грузов на границе началось только позавчера. Поэтому в ассоциации сейчас не могут сказать, что эти события повлияли на дефицит отдельных товарных групп. Конечно, это несет определенные убытки как кыргызской, так и казахской стороне в плане отсрочки поставок грузов.

«В рамках 3-5 дней отсрочки поставок не будут так критичны для бизнеса. Если уже это перевалит за 10 дней, надо будет реагировать и подключаться. Мы следим за ситуацией. Здесь нельзя сказать, что стоит какой-то запрет. Ведь машины все равно проходят. Да, проверки на южных постах стали более длительными и тщательными. Но меня удивляет, что многие стараются придать этому политическую подоплеку, окрасить в серые тона. Мы размышляем экономически. Если, например, произошли какие-то политические события в Узбекистане, то Казахстан и Узбекистан усиливают границу. С Кыргызстаном то же самое. Я пока никаких политических предпосылок не вижу. Единственное, что хотелось бы, чтобы все запланированные в Кыргызстане мероприятия прошли тихо и мирно, а сложности разрешились как можно быстрее», — заключил Ермек Рахметов.
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