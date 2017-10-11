За месяц госдолг Кыргызстана вырос на $97,71 миллиона

За месяц госдолг Кыргызстана вырос еще на $97,71 миллиона. Таким образом, с начала года он увеличился на $313,97 миллиона. Такие данные приводит Министерство финансов страны.

Отмечено, что на 31 августа государственный долг сложился в $4 миллиарда 378,71 миллиона, или 300 миллиардов 764,62 миллиона сомов. В том числе $3 миллиарда 984,54 миллиона (273 миллиарда 690,08 миллиона сомов) составляет внешний долг страны, а $394,17 миллиона (27 миллиардов 74,54 миллиона сомов) — внутренний.

Отметим, с начала года госдолг продолжает только расти. Если на 31 декабря 2016-го он был $4 миллиарда 65 миллионов, то сейчас уже $4 миллиарда 378,71 миллиона. При этом больше всего страна должна Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 639,18 миллиона (41,1 процента от внешнего долга).