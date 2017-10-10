Итоги трех кварталов. Темпы роста экономики Кыргызстана положительные

Сегодня Национальный статистический комитет представил данные об итогах социально-экономического развития республики за 9 месяцев. Показатели говорят о том, что экономика страны оживает и сохраняет рост. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объемы ВВП и промышленного производства превысили показатели 2015-го с его достаточно высокой базой.

Но есть и плохие новости. Вслед за экономикой медленно, но верно растут и цены.

Экономика пошла в плюс

По итогам 9 месяцев ВВП страны сложился в размере почти 335 миллиардов сомов. По сравнению с показателями 2016-го есть рост в 5 процентов. Стоит отметить, что впервые с начала года ВВП оказался выше данных 2015 года: рост — 1,5 процента.

Если не учитывать предприятия по разработке месторождения Кумтор, то ВВП составил 302,2 миллиарда сомов с ростом 3,6 процента по сравнению с прошлым годом. Относительно 2015-го экономика страны выросла на 2,7 процента.

Добываем руды и производим нефтепродукты

В промышленности выйти на уровень 2015 года пока не удается. За январь-сентябрь 2017-го объем произведенной продукции оценивается в 161 миллиард сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на рекордные 20,7 процента. Но относительно данных 2015-го это все равно падение на 4,7 процента.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор данные положительные. Объем промышленной продукции составил 92 миллиарда сомов и вырос по сравнению с 2016 годом на 22,9 процента, с 2015-м — на 0,7 процента.

Цены начали расти

По итогам трех кварталов — на 1,2 процента. Однако в прошлом году за этот же период наблюдалось снижение цен на 2,5 процента.

В Нацстаткоме отметили, что более всего на инфляцию влияет изменение цен на продовольственные товары, поскольку на их долю приходится почти 46 процентов денежных доходов населения. Прирост цен на продукты с начала года составил 0,1 процента. Услуги подорожали на 6,2 процента.

Рост цен и тарифов по итогам 9 месяцев отмечен во всех регионах республики. Значительнее всего — в Ошской области (5,7 процента), что связано в основном с максимальным по сравнению с другими регионами повышением цен на продукты и безалкогольные напитки (на 4,4 процента), табачные изделия (в 1,6 раза) и непродовольственные товары (на 5,6 процента). Максимальный рост тарифов на услуги (8,4 процента) в Бишкеке.

Покупаем топливо и уголь

Объем внешнеторгового оборота Кыргызстана по итогам восьми месяцев оценивается в $3,8 миллиарда. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 12,1 процента, с 2015-м — все еще падение на 5,7 процента.

С государствами Евразийского экономического союза мы наторговали на $1 миллиард 515,7 миллиона. Это на 13,7 процента больше, чем в прошлом году, но на 21 процент меньше показателя 2015-го, когда Кыргызстан еще не был полноправным членом союза.

Однако стоит отметить, что экспорт товаров в ЕАЭС растет: на 27,5 процента по сравнению с 2016-м и на 18,4 процента — по сравнению с 2015-м. А вот ввозить товаров из стран союза мы стали меньше — на 28 процентов от уровня 2015 года.

Наибольшая доля взаимной торговли со странами ЕАЭС по-прежнему приходится на Россию (58,7 процента) и Казахстан (39,4 процента). При этом мы стали больше экспортировать мужской трикотажной одежды, лука, чеснока, свежих и сушеных фруктов, молока и несгущенных сливок.

В сегменте импорта увеличились поставки нефтепродуктов, шоколада, нелегированной стали, каменного угля, песка и макарон.