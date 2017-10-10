За восемь месяцев мигранты перевели в Кыргызстан более $1,5 миллиарда

За восемь месяцев мигранты перевели в Кыргызстан $1 миллиард 581,1 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк КР.

Сообщается, что в августе приток денежных переводов сложился в сумме $262 миллиона. При этом львиная доля суммы приходится на поступление денег из России — $257,4 миллиона. За январь-август 2017 года из этой страны в Кыргызстан перечислено $1 миллиард 552,2 миллиона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на $320 миллионов, или на 20,3 процента.

При этом из Кыргызстана в другие страны в августе перевели $42,7 миллиона. С начала года отток денежных переводов из страны сложился в сумме $271,9 миллиона. Таким образом, чистый приток переводов в Кыргызстан оценивается в $1 миллиард 205,5 миллиона.